2022/06/15 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز
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تدمير أحد معسكرات "داعش" في ديالى - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير أحد معسكرات 'داعش' في ديالى - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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