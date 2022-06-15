2022/06/15 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على إثر خسارة المنتخب المصري لكرة القدم أمام إثيوبيا صفر -2 الخميس الماضي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية في مالاوي، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما في مصر منشورات تدّعي أن الحكومة المصريّة اتّخذت "قراراً عاجلاً" بإقالة رئيس اتحاد كرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل أقيل رئيس اتحاد الكرة المصري بعد الهزيمة من إثيوبيا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل أقيل رئيس اتحاد الكرة المصري بعد الهزيمة من إثيوبيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).