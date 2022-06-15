طقس العراق.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة بدءا من الجمعة

2022/06/15 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت طقساً حاراً جداً بدءاً من الجمعة المقبلة.

يتبع..

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