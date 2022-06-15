الحشد يدمر أحد معسكرات داعش في منطقة الميتة في ديالى

2022/06/15 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، تدمير أحد معسكرات داعش في منطقة الميتة في ديالى.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي، عثرت الأربعاء، على احد معسكرات فلول داعش في منطقة الميتة ضمن عمليات التفتيش لمناطق حاوي العظيم في ديالى".واضافت انه "تم تدمير المعسكر بالكامل الذي يحتوي أنفاقا اتخذته عناصر داعش لإيواء وتدريب عناصرها"، لافتة الى انه "تم ضبط مواد لوجستية وقناني ماء للشرب داخل المعسكر".

يذكر ان قوات الحشد الشعبي، شاركت اليوم الأربعاء، من أربع قيادات وهي (قيادة عمليات بغداد، وقيادة عمليات ديالى، وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، وقيادة عمليات صلاح الدين في هيئة الحشد الشعبي) بعمليات تفتيش معبر النعمان وصولاً إلى منطقة الميتة بحثاً عن مضافات وملاذات لخلايا داعـش.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة عمليات ديالى تضم اللواء 23 بالحشد الشعبي، كما شاركت ألوية قيادة عمليات صلاح الدين متمثلة بـ41، و42، و43، والسادس، و51، 31، و35".

وأضاف، ان "قيادة عمليات بغداد شارك فيه فوج عاشوراء، وفوج طوارئ بغداد، والقوات الملحقة بها، كما شاركت قوات من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في هيئة الحشد الشعبي متمثلة باللواء التاسع، و22، و88 ، واللواء 16 واللواء 52، كما شاركت الصنوف الساندة متمثلة بمديرية الهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات، ومقاتلة الدروع والتشكيلات الساندة الأخرى".

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