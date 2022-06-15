باكستان.. الحكومة تدعو المواطنين لتقليل أكواب الشاي اليومية لإنقاذ الاقتصاد

2022/06/15 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث المسؤولون الباكستانيون المواطنين على شرب كميات أقل من الشاي للحفاظ على اقتصاد بلادهم واقفا على قدميه، حيث تعاني إسلام آباد من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار قيمة الروبية، بحسب شبكة "سي إن إن".

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