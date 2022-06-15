بعد جفاف الأهوار.. الخطر يهدد التنوع الأحيائي في ميسان

2022/06/15 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب خبراء بيئيون في ميسان، أمس

الثلاثاء، عن قلقهم إزاء تضرر التنوع

الأحيائي والبيولوجي بسبب الشحة

المائية الكبيرة التي تضرب العراق

عموما وميسان بالخصوص بعد جفاف أهوار

المحافظة والمساحات المائية الكبي

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