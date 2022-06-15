2022/06/15 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضح الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الاربعاء، بشأن امكانية عدول نواب الكتلة الصدرية عن استقالتهم.وقال الاسدي في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “تردد كثيرا السؤال القائل (هل يمكن للكتلة الصدرية النيابية التراجع عن الاستقالة ؟)، واجابتنا هي نعم يمكن ذلك”.وأضاف الاسدي ان “موضوع العودة عن الاستقالة لا يعالجه اي نص قانوني […]

ظهرت المقالة هل يمكن لنواب الكتلة الصدرية العدول عن الاستقالة؟..



خبير قانوني يجيب أولاً على ايرث نيوز.

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