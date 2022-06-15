قائد عسكري: ايران مستعدة لاستخدام المسيرات لمراقبة الحدود مع العراق

2022/06/15 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي، عن استعداد البلاد لاستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحدود المشتركة مع العراق وتبادل المعلومات ذات الصلة بين حرس حدود البلدين.وقال العميد كودرزي خلال الاجتماع الحدودي الثامن لقادة حرس الحدود الإيرانية والعراقية بحضور قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق الركن حامد عبدالله إبراهيم، ان العلاقات […]

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