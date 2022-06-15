2022/06/15 | 10:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، بارتفاع عدد وفيات الحمى النزفية في المحافظة إلى 17 حالة.

وقال المصدر، إن المحافظة سجلت 43 حالة إصابة بالحمى حتى الآن، غادر أغلبهم العزل الطبي بعد اكتساب الشفاء التام.

وكانت منظمة الصليب الأحمر الدولي وبالتعاون مع إدارة المستشفى في ذي قار ، أطلقت حملة لغرض الحد من تفشي فيروس الحمى النزفية.

وبحسب آخر احصائية للصحة العراقية، في 11 حزيران الجاري، فقد تم تسجيل 27 حالة وفاة نتيجة الإصابة بمرض “الحمى النزفية” في عموم البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. وفيات الحمى النزفية ترتفع لـ17 حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. وفيات الحمى النزفية ترتفع لـ17 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).