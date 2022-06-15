“بعيدها الثالث والخمسين بعد المئة”.. رئيس البرلمان يهنئ الصحافة العراقية: شريك فاعل ومسؤول

2022/06/15 | 10:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الأربعاء (15 حزيران 2022) الصحافة العراقية بعيدها الثالث والخمسين بعد المئة.

وقال الحلبوسي، عبر تغريدة على منصة تويتر، “أبارك للصحافة العراقية وأسرتها العريقة عيدها الثالث والخمسين بعد المئة، متمنياً لكوادرها النجاح في أداء مهمتها الوطنية، كشريك فاعل ومسؤول تحت ظل الحريات التي كفلها الدستور، وفي نطاق مواثيق الشرف الصحفي”.

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