هكذا ردت الشرطة وقتلت مسلحا دخل مخيما صيفيا وأطلق النار

2022/06/15 | 10:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت الشرطة في دنكانفيل بولاية تكساس مسلحًا أطلق النار من سلاحه داخل صالة رياضية كان يقام فيها مخيم صيفي.

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