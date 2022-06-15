أنت على حق يا نهرو!!!… والدليل: قالولوا! - فاطمة ناعوت

2022/06/15 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت دولةُ القانون دولةُ العدالة دولةُ المواطنة = "الجمهورية الجديدة" التي تعدلُ بين جميع المواطنين ولا تمايزُ بينهم عقديًّا.



وقضى القضاءُ المصري النزيه بإعدام قاتل الأب الشهيد "أرسانيوس وديد"، في دولة الحق.



والعجيب أن القاتل لم يندم على ارتكاب جريمته؛ بل "حسبن" وهتف بأن الجنّة في انتظاره.



وكذلك صرخ محاميه لحظة الحكم بإعدام موكّله: (أنت على حقّ يا نهرو)!!! والحقُّ أنني "مستخسرة" في القاتل اسم: "نهرو" ......





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