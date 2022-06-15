لماذا ليس هناك ثورة؟ ضرورة القيادة الثورية - آلان وودز

2022/06/15 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_وودز «لا يصنع الناس الثورة بلهفة، مثلما لا يخوضون الحرب بلهفة.



ومع ذلك فهناك اختلاف وهو أن عامل الإكراه في الحرب يلعب الدور الحاسم، أما في الثورة فلا يوجد إكراه إلا بسبب الظروف.



لا تحدث الثورة إلا عندما لا يكون هناك أي مخرج آخر»[1].«عندما سيحين الوقت، ستتحرك الأشياء بسرعة وطاقة هائلتين، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل الوصول إلى تلك النقطة»[2].“كل ما هو موجود يستحق الفناء”سبق ......





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