 العراق استورد مشتقات نفطية بقيمة 1.5 مليار دولار منذ بداية 2022

2022/06/15 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت شركة تسويق النفط( سومو) ان المنتجات النفطية المستوردة للربع الأول من عام 2022 بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار.

وقالت سومو في جدولا لها ان "الكميات المستوردة من زيت الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي وابتداء من كانون الثاني ولنهاية شهر اذار بلغت 270 ألفاً و298 طنا بقيمة مالية بلغت 272 مليونا و 775 الف دولار، فيما بلغت الكميات المستوردة من البنزين 1 مليون و162 ألف طن بقيمة مالية بلغت 1 مليار و 204 ملايين و53 ألف دولار".

واضافت ان "الكميات المستوردة من النفط الأبيض خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 80 ألفا و564 طنا بقيمة مالية بلغت 68 مليونا و551 الفا و193 دولارا".



وفقا لشفق نيوز.

واشارت الى ان "مجموع الكميات المستوردة للربع الأول من عام 2022 بلغت 1 مليون و514 ألفا و544 طنا بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار و545 مليونا و359 ألفا و997 دولارا".

ويعد العراق ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمة اوبك الا انه بنفس الوقت يستورد المشتقات النفطية من دول العالم لعدم قدرة المصافي العراقية بإنتاج الكميات المطلوبة من الاستهلاك المحلي.

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