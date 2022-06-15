الاطار التنسيقي يكشف شكل الحكومة التي يريد تشكيلها.. تفاصيل

2022/06/15 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، عن شكل الحكومة الجديدة، التي يريد تشكيلها خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب عن الاطار عارف الحمامي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي ومن معه من حلفاء يسعون الى تشكيل (حكومة خدمية) خلال المرحلة المقبلة، قادرة على انهاء المعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي منذ فترة طويلة من نقص الخدمات وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية".

وبين الحمامي ان "العراق خلال المرحلة المقبلة يحتاج الى حكومة خدمية قوية مهامها الرئيسي يكون توفير الخدمات والكهرباء والماء والاعمار وغيرها من الملفات التي لم تستطيع الحكومة الحالية تطويرها رغم وجود كافة التسهيلات لها".

وكان الاطار التنسيقي، قد عقد في وقت سابق من يوم الثلاثاء، اجتماعاً مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وحركة بابليون برئاسة ريان الكلداني.

وذكر الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عقد اجتماعاً مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وحركة بابليون برئاسة ريان الكلداني"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية".

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