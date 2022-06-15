اسعار النفط ترتفع مدعومة بمخاوف بشأن الطلب على الوقود

2022/06/15 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حققت أسعار النفط مكاسب، اليوم الأربعاء، منتعشة من خسائر في وقت سابق من الجلسة وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والاقتصاد الأوسع نطاقا قبل زيادة كبيرة متوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب 17 سنتًا ، أو 0.14٪ ، إلى 121.34 دولارا للبرميل اعتبارا من الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها إلى 120.65 دولارا في وقت سابق من الجلسة على خلفية انخفاض 0.9٪ يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو تموز 15 سنتًا ، أو 0.1٪ ، إلى 119.08 دولارًا للبرميل، بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 118.22 دولارًا في وقت سابق اليوم ، بعد أن انخفض بنسبة 1.7٪ في اليوم السابق.

دفع التضخم المتزايد المستثمرين وتجار النفط إلى الاستعداد لتحرك كبير من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع - زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ، والتي ستكون أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ 28 عامًا.

على جانب الطلب ، أثار تفشي COVID الأخير في الصين، والذي تم تتبعه إلى شريط لمدة 24 ساعة في بكين، مخاوف من مرحلة جديدة من عمليات الإغلاق.

ومع ذلك، أظهر اقتصاد البلاد علامات الانتعاش في أيار بعد التراجع في الشهر السابق حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع.

في تقريرها الشهري، التزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بتوقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز مستويات ما قبل الوباء في عام 2022.

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