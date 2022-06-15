فرنسا: قتلى وجرحى جراء إطلاق نار قرب ملعب ليون

2022/06/15 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قتل شخصان على الأقل وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار بالقرب من ملعب في مدينة ليون الفرنسية.وقال شهود عيان إن 4 رجال استهدفوا خلال إطلاق نار في منطقة لا دوشيري، بالقرب من ملعب “ستاد دي لا دوشيري”.وأفادت تقارير محلية بأن أحد الجرحى في حالة حرجة والآخر أصيب بطلق ناري في […]

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