شعر بها سكان الخليج.. ثلاثة زلازل تضرب إيران

2022/06/15 | 10:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت ثلاثة زلازل قبالة جزيرة كيش الايرانية الأربعاء، فهزت دبي ومناطق أخرى من الخليج العربي.

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