إخلاء 13 حاوية من ميناء أم قصر تحتوي على مواد كيمائية خطرة

2022/06/15 | 11:00 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت قيادة حرس الحدود، الأربعاء، (15 حزيران، 2022) تمكن حرس المنطقة الرابعة، من إخلاء (13) حاوية تحتوي مواد كيمائية “خطرة” في ميناء ام قصر.

وقال إعلام حرس الحدود في بيان إن “مفارز شرطة كمارك المنطقة الرابعة بالتعاون مع الجهات الامنية العاملة في الميناء، تمكنت من اخلاء (13) حاوية حديدية متجاوزة للمدة القانونية على بقائها داخل الميناء حسب قانون الكمارك”.

ولفت إلى أن “الحاويات تحتوي على مواد كيمياوية خطرة وقابلة للاشتعال، حيث تم تأمينها ونقلها خارج الميناء الى مكان مخصص وبعيد عن المناطق السكنية لتجنب وقوع اي حوادث تؤثر على سلامة الموانئ والعاملين فيها”.

وبيّن أنه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقية أمام انظار قاضي التحقيق”.

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