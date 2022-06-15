هزات أرضية متتالية تضرب جنوب إيران

2022/06/15 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاد مرکز رصد الزلازل التابع لجامعة

طهران بأن هزات أرضية متتالية ضربت

محافظة هرمزكان بجنوب إيران، صباح

اليوم الأربعاء.

وأوضح مرکز رصد الزلازل التابع لجامعة

طهران أن 5 هزات أرضية بقوة تفوق 4 على

مقياس

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