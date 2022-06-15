سويسرا تغلق مجالها الجوي

2022/06/15 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد"

في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري

"حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى

إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

وقال البيان اليوم الأربعاء:" إن عطلا

تقنيا حدث ف

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