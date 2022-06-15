“بالفيديو “.. وفاةُ حكم بعد تعرُضهِ لاعتداء “وحشي” من اللاعبين والمشجعين “بالسلفادور”

2022/06/15 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي الحكم السلفادوري خوسيه أرنولدو أمايا بعد إصابته بنزيف داخلي إثر تعرضه لهجوم عنيف من اللاعبين والمشجعين عقب طرده لاعبا في مباراة رسمية للهواة بالسلفادور.

وأصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم بيانا رسميا أمس الاثنين يدين فيه الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الحكم من الجماهير واللاعبين أثناء تحكيمه مباراة على ملعب تولوكا في العاصمة سان سلفادور.

✝️| La Federación Salvadoreña de Fútbol lamenta el fallecimiento del árbitro José Arnoldo Amaya.



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— FESFUT (@fesfut_sv) June 13, 2022

وقال الاتحاد في بيانه “كاتحاد، نشجب وندين أي أعمال عنف في الأحداث الرياضية.



اللجنة التنفيذية بالاتحاد تشاطر عائلة أمايا حزنها”.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح الاتحاد أن الحكم -الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور- تعرض لاعتداء “وحشي” نهاية الأسبوع الماضي نُقل إثره إلى المستشفى، ونتيجة لإصابته البالغة توفي هناك.

ووثّق مقطع فيديو لحظة الاعتداء العنيف على الحكم من العشرات الذين اقتحموا أرض الملعب، ولم يصل أمن الملعب إلى أمايا إلا بعد إصابته إصابات بالغة نتيجة الاعتداء الدامي.

ونقل سريعا إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه لم تنجح وتوفي متأثرا بجراحه المتفرقة.

مقتل الحكم ” خوسيه ارنولد أمايا ” في السلفادور 🇸🇻 بعد تعرضه لإعتداء من اللاعبين و المشجعين في تولوكا ، و قد توفي الحكم بعد نقله للمستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد .#JoséArnoldoAmaya pic.twitter.com/ouM1nF8fLE

— ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) June 14, 2022

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