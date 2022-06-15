2022/06/15 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نزل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كُردستان.

أما بالنسبة لبورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار البورصة ليوم امس الثلاثاء 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

كما أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148350 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكُردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكُردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).