هل سيشارك حزب بارزاني بحكومة الاطار؟ نائب عنه يجيب

2022/06/15 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رفض القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل , الأربعاء , تأكيد او نفي مشاركة الحزب من عدمه بالحكومة المقبلة , مبينا ان القرار يعود الى قيادة الحزب .وقال خليل في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” انسحاب التيار الصدري غير كثيرا في المعادلة السياسية وان مشاركة […]

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