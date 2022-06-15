الحلبوسي يقاضي فضائية واعلامياً ومشعان الجبوري (وثيقة)

2022/06/15 | 11:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، تحريك شكوى جزائية بحق كل من قناة التغيير الفضائية، والإعلامي العامل فيها نجم الربيعي، و السياسي العراقي مشعان الجبوري بتهمة تلفيق تصريحات تثير “النعرات الطائفية” تناقلوها على لسان الأول.

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