الأنواء الجوية تتوقع طقسا “حارا جدا” بدءا من الجمعة المقبلة

2022/06/15 | 11:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، (15 حزيران، 2022)، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت طقساً حاراً جداً بدءاً من الجمعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان، إن “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأضافت أن “الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً حاراً جداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد”.

وبينت، أن “الطقس ليوم السبت سيكون صحواً حاراً جداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأوضحت أن “طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً حاراً جداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”.

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