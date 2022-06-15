لم يتبق منها إلا هياكل الأسماك.. جفاف شديد يحوّل بحيرة إلى صحراء قاحلة

2022/06/15 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوّل جفاف غير مسبوق لـ13 عامًا بحيرة تشيلية إلى صحراء قاحلة، فقبل 20 عامًا، كانت بحيرة بينويلاس المصدر الرئيسي للماء في مدينة فالبارايسو، وكانت يومًا ما مليئة بماء يكفي لـ38 ألف مسبح أولمبي.تبقى منه ماء لمسبحين فقط الآن.

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