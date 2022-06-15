تحذيرات من ثغرة أمنية في بعض معالجات حواسب آبل

2022/06/15 | 11:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذّر خبراء في مجال أمن المعلومات من وجود ثغرة تقنية في بعض المعالجات التي تستخدمها آبل في حواسبها.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن “مختصين من مختبرات CSAIL لعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تمكنوا من تطوير تقنية تدعى PACMAN، وهذه التقنية تمكّن من تنفيذ آليات هجوم إلكتروني مستغلة ثغرة برمجية موجودة في […]

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