خالد محمد صبار.. سيرة مفعمة بالإنجازات

2022/06/15 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – واع – أحمد الدليميولد في قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار في 23 شباط 1973م وأول من اكتشفه المدرب ناجي تركي ولعب كرة القدم مع الفرق الشعبية والمدرسية وشارك في بطولة التربيات ثم مثل نادي الوفاء ومن بعده نادي الرمادي ومنه سطع نجمه وانتقل للعب لفريق الزوراء الذي كان بوابته للمنتخب الوطني ، انه اللاعب خالد محمد صبار.سيرة مفعمة بالإنجازاتلعب خالد محمد صبار بمركز الدفاع، ومثل أندية عدة، من بينها الرمادي، والزوراء، والشرطة، واربيل ، والطلبة، واحترف مع نادي الخور القطري، ولعب أيضاً في الدوري الأردني مع أندية الأهلي والبقعة والأهلي، وشارك في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس آسيا في الإمارات العام 1996م .الأندية التي مثلها لعب لشباب نادي الرمادي في موسم 1990–1991م ، ونظراً للمستوى الذي قدمه فقد لعب في موسم 1991–1992م للفريق الأول لنادي الرمادي واستمر لاعباً في صفوفه حتى انتقاله إلى نادي الزوراء في موسم 1995–1996م، ولعب له لموسمين، وفي موسم 2000–2001م انتقل للعب مع نادي الشرطة واستمر لاعباً معه لموسم واحد، وفي موسم 2001–2002م احترف اللعب في الدوري القطري مع نادي الخور، وللفترة من العام 2002–2005م احترف اللعب في الدوري الأردني ولعب مع أندية البقعة والأهلي العربي.وفي موسم 2005–2006 انتقل لنادي أربيل ولعب له لموسم واحد، وفي موسم 2006–2007م انتقل لنادي كركوك ولعب له لموسمين، وفي موسم 2007-2008م انتقل لنادي الرمادي ولعب له لثلاث مواسم وأعلن بعدها اعتزاله اللعب .الإنجازات الَّتي حققها الفوز ببطولة الدوري العراقي وبطولة الكأس مع نادي الزوراء في موسم 1995–1996م.الفوز بالدوري العراقي في موسم 2002–2003م مع نادي الشرطة.الفوز بالدوري العراقي في موسم 2006–2007م مع نادي أربيل.مسيرته مع المنتخبات الوطنيةمثل المنتخب العراقي من العام 1996 ولغاية العام 2002 وشارك مع المنتخب الأولمبي في بطولة مرديكا في ماليزيا وبطولة جواهر لال نهرو في الهند، ومشاركته معه في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في أطلنطا، وشارك مع المنتخب الوطني في بطولة أمم آسيا في الإمارات العام 1996م، والعام 2000م في لبنان، وتصفيات كأس العالم لعام 1998م، ودورة الألعاب العربية في الأردن العام 1999م، وبطولة غرب آسيا في الأردن العام 2000 .شارك مع المنتخب الوطني العراقي في 15 مباراة دولية وسجل له هدفاً واحداً، كما حصد الألقاب الآتية :الفوز بالميدالية الفضية لدورة الألعاب العربية في الأردن العام 1999م.الفوز بلقب بطولة غرب آسيا في الأردن للعام 2000م.

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