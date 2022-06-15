استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2022/06/15 | 11:22 - المصدر: وكالة خبر

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انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء ، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الأربعاء، 148300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148200 دينار لكل 100 دولار.

كانت أسعار بيع الدولار سجلت امس الثلاثاء ، 148450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148350 ديناراً لكل 100 دولار.

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