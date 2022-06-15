الحلبوسي يحرك دعوى قضائية ضد نائب سابق وإحدى القنوات الفضائية

2022/06/15 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

حرك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، دعوى جزائية بحق كل من قناة التغيير الفضائية والنائب السابق مشعان الجبوري.

واظهرت وثيقة موقعة من ممثل مجلس النواب، تتضمن "ان الإعلامي نجم الربيعي يسأل أسئلة فيها ابعاد طائفية وتهدد السلم المجتمعي".

أدناه نص الوثيقة:

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