بينهم أربعة أطفال.. مقتل ثمانية أشخاص جراء حريق مطعم في إيران

2022/06/15 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال حتفهم إثر اندلاع حريق في مطعم جنوب طهران ليل الثلاثاء، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الإيراني الأربعاء.

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