مقتل 8 أشخاص بينهم 4 أطفال جراء حريق مطعم في إيران

2022/06/15 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال حتفهم إثر اندلاع حريق في مطعم جنوب طهران ليل الثلاثاء، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الإيراني الأربعاء.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن الضحايا قضوا جراء تنشق دخان نتج عن حريق اندلع أثناء حفلة عيد ميلاد في بلدة أنديشه غرب العاصمة.

وقال مسؤول جمعية الهلال الأحمر لمحافظة طهران شاهين فتحي “توفي سبعة أشخاص في المكان، وطفل في الثالثة من عمره في المستشفى”، وفق ما نقلت عنه “إرنا”.

من جهته، أوضح حميد عسكري المدعي العام لمقاطعة شهريار حيث تقع أنديشه، أن “الحريق اندلع عند الساعة الثامنة مساء (15,30 ت غ)”.

وأشار الى أن الضحايا، ومن بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، كانوا يحضرون حفلة عيد ميلاد “وقضوا اختناقا إثر تنشق الدخان والغازات” في المطعم الواقع تحت الأرض

ا ف ب

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