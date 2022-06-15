’مواقف وقرارات هامة’.. تحالف السيادة يكشف كواليس اجتماع ’مهم’ مع القادة الكرد

2022/06/15 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم - بغداد

كشف عضو تحالف السيادة محمد قتيبة البياتي، اليوم الاربعاء، عن اجتماع مهم مع البرزاني يوم غد.

وقال البياتي لـ(بغداد اليوم) إن "قادة تحالف السيادة سيعقدون يوم غد الخميس، او بعده اجتماعا مهما مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل بحضور مسعود البرزاني للتباحث في تطورات المشهد العراقي خاصة بعد تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم قبل أيام".

وأضاف ان "تحالف السيادة مع البرزاني قائم ومتماسك ولن يتغير وموقفهما موحد حيال الكثير من القضايا"، مبيناً ان "انهم سيدخلون اي مسعى لتشكيل الحكومة المقبلة في مسار موحد".

واكد البياتي، ان "اجتماع الغد او بعده ستتمخض عن رؤى ومواقف وقرارات هامة ستعلن للرأي العام".

وكان نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 75 نائباً، قدموا يوم الأحد الماضي، استقالتهم من مجلس النواب، بطلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك بعد انسداد سياسي دام أكثر من سبعة أشهر، فيما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبوله بالاستقالة.

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