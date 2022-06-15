مصادرة 1200 حبة مخدرة بمداهمة وكر لمروجي المخدرات في النجف

2022/06/15 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمداهمة قوة من استخبارات النجف وكر لمروجي المخدرات في حي الانصار جنوب المحافظة.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "قوةً من استخبارات النجف داهمت وكراً لمروجي المخدرات في حي الانصار جنوب المحافظة"، مبيناً أنه "تم مصادرة 1200 حبة مخدرة وسلاح نوع كلاشنكوف".

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