2022/06/15 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مكافحة الارهاب في اقليم كردستان اليوم الاربعاء، تفاصيل الاستهداف التركي لقضاء سنجار.وقال بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز، ان “طائرات حربية تركية تقصف مقرًا رئيسيا لـ PKK في قضاء سنون بمقاطعة شنغال في سنجار.واضافت ان “القصف تسبب بأضرار في الأرواح والماديات.

ظهرت المقالة مكافحة ارهاب كردستان تكشف تفاصيل الاستهداف التركي لسنجار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة ارهاب كردستان تكشف تفاصيل الاستهداف التركي لسنجار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة ارهاب كردستان تكشف تفاصيل الاستهداف التركي لسنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).