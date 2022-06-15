وزير العمل العراقي يلتقي نظيرته المصرية في نيويورك

2022/06/15 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية

وكالة القاضي سالار عبدالستار محمد في

نيويورك نظيرته المصرية الدكتورة نيفين

القباج يوم الثلاثاء الموافق ١٤-٦-٢٠٢٢

على هامش مؤتمر الدول الاطراف باتفاقية

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