2022/06/15 | 12:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاحتفال بعيد الصحافة العراقية الـ153) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: p5-ej_yCFGQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاحتفال بعيد الصحافة العراقية الـ153) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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