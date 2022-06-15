2022/06/15 | 12:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p5-ej_yCFGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاحتفال بعيد الصحافة العراقية الـ153) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاحتفال بعيد الصحافة العراقية الـ153) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).