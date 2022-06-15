حصيلة أولية للقصف التركي على أراضي سنجار - عاجل

2022/06/15 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، عن الحصيلة الأولية للقصف التركي على اراضي سنجار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طائرات حربية تركية قصفت مقرًا لـ PKK وتسببت في بعض الأضرار في الحياة".واضاف المصدر، أن "الحصيلة الأولية، ثلاث اصابات في صفوف المدنيين".

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