طائرات تركية تقصف مقرا في سنجار - عاجل

2022/06/15 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن طائرات تركية قصفت مقرا في سنجار شمالي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الطائرات التركية استهدفت مقر اسايش ايزيدخان في ناحية سنوني شمال شنگال (سنجار) بضربتين جويتين".ولم يذكر المصدر تفاصيل اخرى.

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