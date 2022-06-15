المالية تباشر إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران الحالي

2022/06/15 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران الحالي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “دائرة المحاسبة باشرت اليوم الأربعاء إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر حزيران الحالي “.وأضاف البيان ان “الوزارة دعت كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة […]

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