2022/06/15 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كادت أن تنهي النظرة الشرعية للزواج في اليمن حياة شاب، بعد أن قام شقيق خطيبته بإطلاق النار عليه بسبب فسخ الخطوبة، بحجة أنه ألقى النظرة الشرعية على شقيقته وعليه أن يتزوجها أو يدفع مبلغ خمسمئة ألف ريال يمني (7496 ريالا سعوديا).

وكان الشاب شقيق العروس، قام بإطلاق النار على الخاطب، وذلك عقب فسخ الخطوبة من شقيقته بعد «النظرة الشرعية» بيومين، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقبل أن يقدم شقيق الفتاة على إطلاق النار، طلب من الشاب مبلغ خمسمئة ألف ريال يمني كتعويض عن النظرة الشرعية لشقيقته وفسخه لخطبتها، وعندما رفض ذلك أطلق النار على أقدامه، وفر إلى جهة مجهولة، لينقل الشاب المصاب إلى أحد المستشفيات بمدينة تعز لتلقي العلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («النظرة الشرعية» تُكلف شاباً يمنياً نصف مليون ريال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («النظرة الشرعية» تُكلف شاباً يمنياً نصف مليون ريال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).