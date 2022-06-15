“كوكا كولا” تُعلن تأخير خططها لإدراج شركة مشروبات “كوكا كول”

2022/06/15 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة كوكا كولا تُعلن تأخير خططها لإدراج شركة مشروبات كوكا كولا أفريقيا كشركة عامة مُدرجةأتلانتا – (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة “كوكا كولا” عن تأجيل خططها لإدراج شركة مشروبات “كوكا كولا” أفريقيا (“سي سي بي إيه”) كشركة عامة مُدرجة.

وفي أبريل 2021، كشفت شركة “كوكا كولا” لأول مرّة عن نيتها بيع جزء من أسهمها في “سي سي بي إيه” عن طريق عرض عام أوّلي.



ويتوافق هذا القرار مع رغبة شركة “كوكا كولا” بتركيز مواردها على استحداث علاماتٍ تجاريةٍ وابتكاراتٍ يحبها المستهلكون.

ووفقاً لهذا الإعلان، سيتأثر التوقيت المحدّد بعدد من العوامل منها ظروف الاقتصاد الكلي.

وستواصل شركة “كوكا كولا” تقييم ظروف الاقتصاد الكلي لتحديد التوقيت المستقبلي للعرض العام الأولي في عام 2023، على أن تبقى خطط تداول أسهم شركة لتعبئة المشروبات تُركّز على أفريقيا كشركة عامة مستقلة دون تغيير.

لمحة عن شركة “كوكا كولا”تُعدّ “كوكا كولا” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: KO) شركة المشروبات الأكبر في العالم، وتُباع منتجاتها في أكثر من 200 دولة ومنطقة.



ويتمحور هدف شركتنا حول إنعاش العالم وإحداث تغيير.



ونبيع علامات تجاريّة بقيمة مليارات الدولارات عبر الكثير من فئات المشروبات حول العالم.



وتشمل حافظتنا علامات تجاريّة متألقة للمشروبات الغازية مثل “كوكا كولا”، و”سبرايت”، و”فانتا”.



وتضمّ علاماتنا التجاريّة للترطيب، والرياضة، والقهوة، والشاي كلّ من “داساني”، و”سمارت ووتر”، و”فيتامن ووتر”، و”توبو شيكو”، و”بودي آرمر” و”باور رايد”، و”كوستا”، و”جورجيا”، و”جولد بيك”، و”أياتاكا”.



وتشمل علاماتنا التجارية الغذائيّة، والعصائر، ومنتجات الحليب، والمشروبات النباتيّة، كلّ من “مينيت مايد” و”سيمبلي” و”إنوسنت” و”ديل فالي” و”فيرلايف” و”أديس”.



ونقوم بتحويل حافظتنا بشكلٍ مستمرّ، بدءاً من خفض السكر في مشروباتنا ووصولاً إلى إدخال منتجات ابتكاريّة جديدة للسوق.



ونسعى إلى التأثير بشكلٍ إيجابي في حياة الناس، والمجتمعات، والكوكب من خلال تغذية موارد المياه، وتدوير العبوات، وممارسات تأمين المصادر المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون عبر سلسلة القيمة خاصّتنا.



ونقوم إلى جانب شركاء تعبئة المشروبات خاصّتنا بتوظيف أكثر من 700 ألف شخص، ونساعد في إتاحة فرص اقتصاديّة إلى المجتمعات المحليّة حول العالم.

لمحة عن شركة مشروبات “كوكا كولا” أفريقياتُعدّ شركة “سي سي بي إيه” ثامن أكبر شريك لتعبئة مشروبات “كوكا كولا” في العالم من حيث الإيرادات، وأكبرها في القارّة.



وتسجل الشركة نسبة 40 في المائة من جميع منتجات “كوكا كولا” التي تُباع في أفريقيا من ناحية الكمية.



ومع أكثر من 17 ألف موظف في أفريقيا، تقدّم “سي سي بي إيه” خدماتها لأكثر من 600 ألف عميل من خلال مجموعة من العلامات التجاريّة العالميّة والمحلية.



وتأسّست المجموعة في يوليو 2016 بعد الدمج الناجح لعمليّات التعبئة في جنوب وشرق أفريقيا التابعة لأعمال المشروبات غير الكحوليّة والجاهزة للاستهلاك من شركة “كوكا كولا”، و”ساب ميلير”، و”جوتش فاميلي إنفستمنت”.



وتضم قائمة مساهمي “سي سي بي إيه” حالياً كلاً من شركة “كوكا كولا” بنسبة 66.5 في المائة، و”جوتش فاميلي إنفستمنت” بنسبة 33.5 في المائة.



وتتمتع “سي سي بي إيه” بحضور في 14 دولة، بما في ذلك أسواقها الستة الرئيسة في جنوب أفريقيا، وكينيا، وأثيوبيا، وأوغندا، والموزمبيق، وناميبيا، وتنزانيا، وبوتسوانا، وغانا، وزامبيا، وجزر القمر ومايوت، وإسواتيني، وليسوتو.



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بيانات تطلعيةقد يتضمن هذا البيان الصحفي بعض العبارات أو التقديرات أو التوقعات التي تشكل “بيانات تطلعية” وفقاً للتعريف المعتمد من قبل قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية.



وبشكل عام، يمكن تحديد البيانات التطلعية بكونها تشتمل على كلمات مثل “نعتقد” و”نترقب” و”نعتزم” و”نقدّر” و”نتوقع” و”نخطط” و”سوف” و”ننوي” و”نسعى” وغيرها من التعابير الأخرى المشابهة، ولا تعتبر هذه البيانات التطلعية تاريخية بطبيعتها.



وتخضع البيانات التطلعية لمخاطر محددة وشكوك قد تؤدي إلى نتائج فعلية في شركة “كوكا كولا” تختلف مادياً عن خبرتها التاريخية وعن توقعاتنا أو خططنا الحالية.



وتشتمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، قدرتنا على تحقيق الفوائد المتوقعة من العرض العام الأوّلي المحتمل لشركة مشروبات “كوكا كولا” أفريقيا، بما في ذلك القدرة على استكمال هذا العرض العام الأوّلي في الإطار الزمني المتوقّع، إذ تحقّق في الأصل، ومخاطر أخرى تمّت مناقشتها في تقاريرنا المودعة أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقرير السنوي وفقاً للنموذج “10-كي” للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتقارير المدرجة لاحقاً والتي يمكن العثور عليها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.



ويجب عدم الافراط في الاعتماد على البيانات التطلعية، التي تعتبر صحيحة فقط بتاريخ إعدادها.



ولا نلتزم بالتحديث أو المراجعة العلنيّة لأيّ من هذه البيانات التطلعية.

بيان إخلاء المسؤوليةلا يشكّل هذا الإعلان عرض بيع أو التماس لأيّ عرض شراء أيّة أوراق ماليّة تصدرها “سي سي بي إيه” في أيّ ولاية قضائيّة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكيّة.



لم يتمّ ولن يتمّ تسجيل أسهم “سي سي بي إيه” بموجب قانون الأوراق الماليّة الأمريكي لعام 1933 الخاضع للتعديل (“قانون الأوراق الماليّة”)، ولا يُمكن تسجيلها غيابيّاً أو إعفائها من التسجيل.



لن يجري عرض عام للأسهم في الولايات المتحدة الأمريكيّة.

ا ف ب

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