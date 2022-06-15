الفتح: الحكومة المقبلة ستلتزم باخراج الاحتلالين التركي والاميركي من العراق

2022/06/15 | 12:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، عن عزم القوى السياسية اخذ تعهد خطي من قبل رئيس الحكومة المقبلة لانهاء الاحتلالين التركي والاميركي من العراق، متهما الحكومة الحالية بالتخاذل وممارسة الخداع بشأن التواجد الاجنبي العسكري.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المفاوضات السياسية المقبلة بشأن تشكيل الحكومة يجب ان تتضمن انهاء الاحتلال العسكري […]

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