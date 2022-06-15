أول تعليق من امبر هيرد بعد قضية جوني ديب وكيف عاملها الناس

2022/06/15 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت أمبر هيرد عن كل شيء بدءًا من معاملة الجمهور لها أثناء محاكمة التشهير مع زوجها السابق، الممثل الأمريكي، جوني ديب إلى ما إذا كانت تقول الحقيقة بشأن إساءة معاملته المزعومة.

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