المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر حزيران

2022/06/15 | 12:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، المباشرة بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران الحالي.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت اليوم الأربعاء ٢٠٢٢/٦/١٥ بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر حزيران الحالي”.وأضافـت، أن “دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم الأربعاء تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة […]

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