مؤسسة الشهداء تعلن عن مرحلة جديدة من البحث عن مقابر جماعية جديدة

2022/06/15 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت مؤسسة الشهداء، الأربعاء، عن البدء بمرحلة جديدة للبحث عن المقابر الجماعية، وفيما أشارت الى التوجه لفتح مقابر بالرمادي وسنجار العام الحالي، أكدت السعي لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.وقال مدير عام دائرة المقابر الجماعية ضياء كريم في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك مقابر جماعية لم يتم التوصل لها حتى الآن”، مبيناً، أن […]

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