المرور: سائقي الـ”تُك تُك” من الشريحة “الكادحة” ولا يجوز منعهم من العمل

2022/06/15 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف مدير الإعلام والعلاقات العامة في مديرية المرور العامة، العميد زياد طارق، اليوم الاربعاء، سائقي الـ”تُك تُك” بالشريحة الكادحة، فيما اكد انه لا يجوز منعهم من العمل.وقال طارق لوكالة ايرث نيوز، إن “مديرية المرور العامة تنظر لهذه الشريحة الكادحة بنظرة انسانية، بحيث لا يراد منع لسائقي الدراجات بمزاولة اعمالهم دراجات الـ(تُك تُك) […]

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