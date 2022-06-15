العمليات المشتركة تحدد موعد انتهاء المرحلة الثالثة من عملية الإرادة الصلبة

2022/06/15 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - آمنة السلامي

حددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء المرحلة الثالثة من عملية الإرادة الصلبة الثالثة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية الإرادة الصلبة/ المرحلة الثالثة التي انطلقت اليوم، في حاوي العظيم، مستمرة لحين تحقيق أهدافها".

وأضاف، أن "تركيز العملية حتى الآن على منطقة حاوي العظيم فقط".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالى، بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش.

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