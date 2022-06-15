المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران

2022/06/15 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باشرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر حزيران الحالي .

وذكر بيان للوزارة، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة لشهر حزيران".

ودعت الوزارة خلال البيان، "كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات الى مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء باجراءات التمويل".

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